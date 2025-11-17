İstanbul'da tramvay motorsiklete çarptı

Motosiklet sürücüsü kazanın etkisiyle sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü hastaneye kaldırıldı. Tramvay vatmanı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tophane tramvay durağında gerçekleşen olayda Kabataş istikametinde ilerleyen tramvay yaya yolundan motosikletle karşıya geçmek isteyen sürücüye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

