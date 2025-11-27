İstanbul'da uyuşturucu imalathanesine operasyon düzenlendi: 6 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinasyonunda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi ve suçla alakalı malzemelerin şüphelileriyle birlikte yakalanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi.

İstanbul'da uyuşturucu madde üreticisi zehir tacirlerine ve toplum sağlığı aleyhine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1230 kutu kaçak kanser ilacı, 150 bin adet sentetik uyuşturucu hap, 25 kg Pregabalin (655 bin uyuşturucu hap üretilebilecek ham madde), 2 hassas terazi, 5 bin adet boş plastik kutu, 1 uyuşturucu imalathanesi ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Operasyon sonucunda şüphelilerin, toplum sağlığını ve hayatını tehlikeye düşürdüğü ve uyuşturucu madde üretimi ve ticaretinde bulundukları, uyuşturucu madde sevki için hazırlık yaptıkları belirlendi.