İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
09.11.2025 12:33
AA
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, narkotik madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Maltepe'de yürütülen çalışmalarda, şüpheli Z.K.'nın (33) torbacılık yöntemiyle uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.
Ataşehir, Kayışdağı Mahallesi'nde uyuşturucuların saklandığı eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Z.K.'yı gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada 637 uyuşturucu hap ve bir cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.
