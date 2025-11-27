İstanbul'da vale kulübesine silahlı saldırı
27.11.2025 12:42
İHA
Maltepe'de bir iş yerine ait vale kulübesi kurşunlandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.
Olay, 24 Eylül'de saat 22:00 sularında Maltepe Yalı Mahallesi'nde yaşandı.
Alınan bilgilere göre, motosikletli 2 kişi iş yerine ait vale kulübesine ateş açtı.
Polis ekiplerince yapılan incelemede kulübede 3 adet mermi izine rastalanırken, olay yerinde ise 4 adet kovan bulundu.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda olay şüphelisi olarak tespit edilen E.B., 23 Ekim'de Yalova'da yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden T.K. ise tahkikat içi polis merkezine götürüldü.
Tamamlanan tahkikat sonucunda 25 Ekim'de adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.