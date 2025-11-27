İstanbul'da vale kulübesine silahlı saldırı

Maltepe'de bir iş yerine ait vale kulübesi kurşunlandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda olay şüphelisi olarak tespit edilen E.B., 23 Ekim'de Yalova'da yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede kulübede 3 adet mermi izine rastalanırken, olay yerinde ise 4 adet kovan bulundu.

Alınan bilgilere göre, motosikletli 2 kişi iş yerine ait vale kulübesine ateş açtı.

