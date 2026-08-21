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İstanbul'da yankesicilere operasyon. 20 şüpheli yakalandı

21.08.2026 08:23

İstanbul'da yankesicilere operasyon. 20 şüpheli yakalandı
DHA

25 olayda 5 milyon lira hırsızlık yapan 20 zanlı yakalandı.

AA
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İstanbul'da özellikle yabancı turistlerden toplu taşıma araçlarında yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda; Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Eyüpsultan’daki toplu taşıma araçlarında yabancı turistlere yönelik yankesicilik olayları gerçekleştirildiği belirlendi.

 

Ekiplerin çalışmasında, 3-5 kişilik gruplar halinde hareket eden şüphelilerin, toplu taşıma araçlarında sıkıştırma ve perdeleme yöntemlerini kullanarak 25 ayrı yankesicilik olayına karıştıkları tespit edildi.

 

Şüphelilerin bu olaylarda mağdurları yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.

 

Çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

 

Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

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