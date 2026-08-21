İstanbul'da yankesicilere operasyon. 20 şüpheli yakalandı
21.08.2026 08:23
25 olayda 5 milyon lira hırsızlık yapan 20 zanlı yakalandı.
İstanbul'da özellikle yabancı turistlerden toplu taşıma araçlarında yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda; Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Eyüpsultan’daki toplu taşıma araçlarında yabancı turistlere yönelik yankesicilik olayları gerçekleştirildiği belirlendi.
Ekiplerin çalışmasında, 3-5 kişilik gruplar halinde hareket eden şüphelilerin, toplu taşıma araçlarında sıkıştırma ve perdeleme yöntemlerini kullanarak 25 ayrı yankesicilik olayına karıştıkları tespit edildi.
Şüphelilerin bu olaylarda mağdurları yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.
Çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
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