İstanbul'da yapılan narkotik operasyonunda 494 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
12.11.2025 16:01
İHA
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen yarım tona yakın metamfetamin, eroin ve kokain maddeleri emniyette sergilendi.
Alınan bilgiye göre, operasyonla ilgili dün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'mız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'müz koordinesinde; 7 şüpheliyi yakaladık. Operasyonlarımızla; 274 kg metamfetamin, 130 kg eroin ve 90 kg kokain ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik" ifadelerine yer vermişti.
26 ve 30 Ekim tarihleri arasında üç ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen toplam 494 kilo uyuşturucu madde, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesi'nde sergilendi.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.