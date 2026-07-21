İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu. 6 bin 314 hesap bloke edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon yürüttü.

Saha istihbaratından gelen veriler ile yapay zeka destekli "AVCI" programının analizleri birlikte değerlendirildi. Çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı belirlenen 32 ayrı bankadaki 6 bin 314 hesap eş zamanlı olarak bloke edildi.

Farklı kişilerin üzerine kayıtlı bu hesaplar dondurularak olası para transferlerinin önüne geçildi.

Ayrıca şebekenin finans merkez olarak kullandığı tespit edilen 19 ayrı adrese de baskın yapıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma ve adli tahkikat devam ediyor.