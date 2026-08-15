İstanbul'da yasa dışı silah ticaretine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, dün Büyükçekmece 'deki Kamiloba ve Kumburgaz mahallelerinde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler T.Y. ve F.A. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 23 tabanca, 16 tabanca gövdesi, 16 tabanca sürgüsü, 37 şarjör, 313 fişek ve 30,9 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kasten yaralama, tehdit ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen zanlılardan T.Y'nin 3, F.A'nın 9 suçtan arandıkları tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.