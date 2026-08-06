İstanbul'da yeni nesil suç örgütüne operasyon: 1'i çocuk, 12 şüpheli gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kendilerini "Ay Grubu" olarak adlandıran suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

İstanbul’un Bağcılar, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüte yönelik operasyonda 1’i çocuk 12 şüpheli gözaltına alındı.

‘Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma’, ‘nitelikli yağma’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti’ başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı belirlenen örgüt hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin 20 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında Esenler’de bir kişiye yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, Beşiktaş’ta bir oto galerinin ve Sarıyer’de bir restoranın kundaklanması ile Kağıthane’de bir oto galerinin kurşunlanması olaylarına karıştığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 1’i 18 yaşından küçük 12 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda düzenlenen operasyonla şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 1 el bombası ve 2 çelik yelek ele geçirildi.