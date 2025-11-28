İstanbul'da zehirlenme kuşkusuyla 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edilmesiyle 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken diğerleri de kendi imkanlarıyla Avcılar Kölük Devlet Hastanesi'ne gitti.

Alınan bilgilere göre, bir hayır panayırında tavuklu pilav yiyen, 4'ü aynı aileden 8 kişi fenalaştı.

