İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı
12.12.2025 13:29
Foto: Arşiv
AA
İstanbul Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli M.D.'nin elebaşı olduğu tespit edilen 23 suç örgütü üyesinden 20'si yapılan operasyonlarda yakalandı.
Tutuklanan şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yağma amaçlı iş yeri kurşunlama", "silahlı tehdit", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "rüşvet" ve "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" gibi birbirinden ayrı 7 suç işledikleri belirlendi.
Yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı ve adreslerinde yapılan aramalarda tabanca ele geçirildi.
23 şüphelinin yakalanması üzerine yapılan operasyonlarda firari 3 şüphelinin yakalanması üzerine de çalışmalar devam ediyor.
