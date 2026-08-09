İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda iki tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, 5 Ağustos'ta Beykoz ilçesi Kaynarca Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine adrese düzenlenen operasyonda S.Ç. (75) ve K.Ç. (39) yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda, 288,2 gram kenevir tohumu, 117 kök Hint keneviri, 125,25 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 125 fişek ve 144 tüfek kartuşu, 2 cep telefonu, 5 bin 400 lira ve 1200 dolar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca K.Ç'nin Paşabahçe Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada 20 gram Hint keneviri tohumu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.