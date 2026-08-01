İstanbullular hafta sonu plan yaparken dikkat! İki gün boyunca yasaklandı
01.08.2026 10:43
Beykoz ve Arnavutköy'de 2 gün denize girmek yasaklandı
İstanbul'da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Beykoz ve Arnavutköy ilçelerinde bugün ve yarın denize girilmesi yasaklandı.
İstanbul'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor.
Beykoz ve Arnavutköy ilçelerinde de dalga yüksekliği nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesi yasaklandı.
Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga yüksekliği nedeniyle, İl İdaresi Kanunu gereğince cumartesi ve pazar günleri denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Arnavutköy Kaymakamlığı ise yaptığı açıklamada, ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyunun yüksek olması sebebiyle yarın ve 2 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığını belirtti.
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