İstanbul'un 7 ilçesinde uyuşturucu baskını

İstanbul 'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti soruşturması kapsamında Pendik ve Ataşehir merkezli Kartal, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe ve Tuzla'da belirlenen adreslere 17 Nisan'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

26 ADRESE BASKIN

Toplam 26 adrese yapılan baskınlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 23 şüpheliye yönelik işlem yapıldı.

Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 62 gram skunk ile 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Firari olduğu belirlenen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.