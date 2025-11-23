İstiklal Caddesi'nde telefon hırsızlığı
23.11.2025 15:47
AA
İstanbul Beyoğlu'nda uyuyan bir kişinin telefonunu çalarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim'de İstiklal Caddesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi izlemeye alındı.
Ekipler, bu kişinin, kaldırım üzerinde uyuyan bir kişinin cebinden telefonunu çaldığını belirledi.
Zanlı B.K'yı (20) suçüstü yakalayan ekipler, cep telefonunu mağdura teslim etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
