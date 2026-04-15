İstismardan 7 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
15.04.2026 10:12
Yakalanan firari hükümlünün adliyede işlemleri devam ediyor.
İstanbul Esenyurt'ta çocuğa cinsel istismar suçundan 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan firari yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, 2007'de işlediği "mağdurun beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve 24 Haziran 2019'dan beri aranan hükümlü M.A.'nın adresini belirledi.
Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.A., işlemleri için emniyete getirildi.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
