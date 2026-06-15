İtalya ve Yunanistan tarafından aranıyordu, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
15.06.2026 08:16
Son Güncelleme: 15.06.2026 08:43
Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yunanistan ve İtalya adli makamlarınca göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla uluslararası seviyede aranan Irak uyruklu şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede göçmen kaçakçılığı faaliyetleri yürüttüğü ve çeşitli ülkeler tarafından arandığı tespit edilen Irak uyruklu S.M.M.'nin (55) Türkiye'ye giriş yapacağını belirlemesi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlının 13 Haziran'da sahte pasaportla ülkeye giriş yapmaya çalıştığını tespit eden ekipler harekete geçti.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Ege Denizi üzerinden Avrupa ülkelerine yönelik göçmen kaçakçılığı organizasyonlarında yer alan, bundan dolayı Yunanistan ve İtalya adli makamlarınca uluslararası seviyede aranan zanlının Türkiye'de ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından aranma kaydının bulunduğu belirlendi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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