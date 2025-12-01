İtfaiyenin bebek kurtarma operasyonu

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 1 yaşındaki bebek otomobilde unutuldu. Aracın kapılarının kilitli olduğu, annenin otomobilin ve dairenin anahtarını evde unuttuğu öğrenilince, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bebek kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler anahtara ulaşmak için merdiven aracıyla binaya girerek dairede bulunan anahtarları aldı. Bu sırada ailesi ise paniklememesi için otomobilde bulunan bebeğe camdan çizgi film izletti. Anahtarın alınmasının ardından bebek kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde bebeğin durumunun iyi olduğu belirlendi.