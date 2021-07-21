İzmir'de orman yangını kontrol altına alındı

İstanbul Haberleri 21.07.2021 - 14:54 | Son Güncelleme : 21.07.2021 - 15:05
İzmir Haberleri - DHA
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda, yangın çıktı.
yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Güzelbahçe'nin Yaka Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 15 arazözle müdahale edilDİ.
Ekipler, yerleşim yerlerine uzak bir noktada olan yangını kontrol altına aldı.
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