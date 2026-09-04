Jandarmadan sahte para operasyonu. Yaklaşık 3 milyon sahte ABD doları ele geçirildi
04.09.2026 16:13
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 2 milyon 890 bin sahte ABD doları ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte döviz sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen çalışmaların ardından Esenyurt ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda her biri 100'lük banknotlar halinde toplam 2 milyon 890 bin sahte ABD dolarına eş değer 28 bin 900 adet sahte banknot ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.
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