Kaçak silah operasyonu, 50 tabanca bulundu
05.03.2026 09:47
Bir şüphelinin evinde ve aracında 50 tabanca bulundu.
İstanbul'da yasadışı silah ticareti yapan şüphelinin evinde ve arabasında yapılan aramada çok sayıda tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü çalışmalarda, bir kişinin yasadışı ilah ticareti yaptığı belirlendi.
Yapılan çalışmalarda şüphelinin E.K. olduğu tespit edildi.
Polisler, şüpheliyi takibe almalarının ardından zanlıyı bir sokakta yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramalarda, 50 tabanca ve bu tabancalara ait 50 şarjör ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
