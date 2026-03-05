Kaçak silah operasyonu, 50 tabanca bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü çalışmalarda, bir kişinin yasadışı ilah ticareti yaptığı belirlendi.

Yapılan çalışmalarda şüphelinin E.K. olduğu tespit edildi.

Polisler, şüpheliyi takibe almalarının ardından zanlıyı bir sokakta yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramalarda, 50 tabanca ve bu tabancalara ait 50 şarjör ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.