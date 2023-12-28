Kağıthane'de 4 katlı apartmanda yangın (İstanbul Haberleri)

İstanbul Kağıthane'de 4 katlı apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kağıthane'de 4 katlı apartmanda yangın

Harmantepe Mahallesi Kerem Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle daireyi duman kaplarken, üst katlarda oturan bina sakinleri mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, binada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Dumandan etkilenen bina sakinlerine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangında, apartmanda hasar oluştu.

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