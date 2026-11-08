Kağıthane'de aynı kuyumcuya ikinci silahlı saldırı. 15 yaşındaki şüpheli 15 dakikada yakalandı

ŞÜPHELİ İÇERİ GİRER GİRMEZ ATEŞ AÇTI

Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Kapüşonlu şüpheli, müşterilerin bulunduğu kuyumcuya girer girmez S.H.’ye doğru ateş açıp kaçıyor. Saldırının ardından olay yerinde yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYNI KUYUMCUYA DAHA ÖNCE DE SALDIRI DÜZENLENDİ

Diğer yandan aynı kuyumcuya 5 Eylül Cumartesi günü de silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

Motosikletle iş yeri önüne gelen 2 şüpheliden arkada oturan kişi, kepenkleri kapalı iş yerine ateş açarken, motosikleti kullanan şüpheli saldırıyı cep telefonuyla kaydetti. İş yerinin kepengine 4 mermi isabet etti.

Kuyumcu sahibi M.H.’nin (69), daha önce tehdit aldığını belirterek savcılığa başvurduğu öğrenildi. Olayla ilgili Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

İstanbul, Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.