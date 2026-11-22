Olay, 17 Ekim Cumartesi günü saat 12.15 sıralarında Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız beyaz bir otomobille, otoparkın önüne gelen kapüşonlu saldırgan, araçtan inerek otoparka silahla ateş açtı. Otoparkın önünde oturan 2 kişi, silah sesleri üzerine panikle kaçtı.

Saldırıda otoparkta bulunan 3 araca mermi isabet etti. Saldırgan ise otomobile binerek beraberindeki kişiyle uzaklaşmaya çalıştı.

Silah seslerini duyan Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileriyle, polis memurları olay yerine geldi

Yaşananlar hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

POLİS VE BEKÇİLER ATEŞLE KARŞILIK VERDİ

Polis ve bekçiler şüphelilere “Dur" ihtarında bulundu. Şüphelilerin otomobille geri manevra yaparak uzaklaşmaya çalışması üzerine polis ve bekçiler ateş açarak karşılık verdi. Şüpheliler araçla geri manevra yaparak olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri, otoparkta inceleme yaparken, otopark işletmecisi Orhan K.(56) otoparkın ofis bölümünde oturduğu sırada yüzü kapalı 1 kişinin içeri girerek çevreye ateş açtığını söyledi.

OTOMOBİL ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçış güzergahını araştırdı. Saha çalışmaları ve teknik takip sonucunda saldırıda kullanılan plakasız otomobil , Sarıyer Gümüşdere Mahallesi’ndeki Kilyos ormanında terk edilmiş halde bulundu.

Yapılan incelemede otomobile 4 mermi isabet ettiği tespit edildi.

Şasi numarası üzerinden yapılan sorgulamada otomobilin 34 EVM 391 plakalı olduğu ve Ümit S. (38) adına kayıtlı bulunduğu belirlendi. Otomobilin Hüseyin K. (28) tarafından kiralandığı da tespit edildi.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Çalışmalarını sürdüren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıdan yaklaşık yarım saat önce 3 kişinin olayda kullanılan otomobilden indiklerini tespit etti. Yapılan araştırmada Vahap Ç. ve Necati Ç.’nin saldırı öncesinde otomobile bindikleri, bir süre sonra araçtan indikleri belirlendi.

Oğuz A.’nın saldırıda kullanılan otomobilin kiralandığı iş yerinde çalıştığı da tespit edildi. Polis, olayla bağlantılı olan Ümit S., Hüseyin K., Vahap Ç., Necati Ç. ve Oğuz A. olmak üzere 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

“KAFAM BOZUKTU; SARHOŞTUM ATEŞ ETTİM”

Çalışmalarını sürdüren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin M.E. (17) ve Ömer Faruk İ. (38) olduğunu belirledi. Polis, 2 şüpheliyi de saldırıda kullanılan 1 ruhsatsız tabancayla gözaltına aldı. Böylece olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 7’ye yükseldi.

Olayda Ömer Faruk İ.’nin açılan ateş sonucu elinden yaralandığı da tespit edildi.

M.E.’nin polise verdiği ilk ifadede kafasının bozuk olduğunu, sarhoş olduğunu ve ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Ömer Faruk İ.’nin “Kasten yaralama”, “Kasten öldürmeye teşebbüs”, "Uyuşturucu madde kullanmak", “Tehdit' ve 'Hakaret” suçları da dahil olmak üzere emniyete 18 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. M.E.’nin ise “Hırsızlık”suçundan emniyete geliş kaydı olduğu belirlendi.

"KIZ ARKADAŞIMI ARAMAYA GELDİM"

Ömer Faruk İ.’nin emniyette verdiği ifadede, "İstinye Mahallesinde mahalleden tanıdığım M.E.’yi gördüm. Yanında araçla durdum, üzeri ıslanmıştı. Ben de 'Ne yapıyorsun burada' dedim. Bana 'Abi ben Çeliktepe’ye gideceğim' deyince ben de 'Gel ben bırakırım' dedim. Ardından M.E. araca bindi. Çeliktepe’ye doğru seyir halindeyken M.E. adrese yaklaştığımız esnada bana 'Abi Çeliktepe’de kız arkadaşım var, tam olarak nerede oturduğunu bilmiyorum ben de onu aramaya geldim' dedi. Ardından Çeliktepe Mahallesi’nde M.E.‘nin kız arkadaşını bulamayacağını anladığımda geri dönmeye karar verdim. M.E. bana 'Dur abi 1 dakikaya geliyorum' diyerek yolcu koltuğundan kapüşonlu bir şekilde araçtan indi. Araçtan iner inmez otoparka doğru koştu ve içeri girdi. Otoparka girdikten sonra hatırladığım kadarıyla 7-8 el silah sesi geldi. Ben arabaya M.E.’yi alırken yanında tabanca olduğunu kesinlikle bilmiyordum" dediği öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI; 5 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili “Kasten öldürmeye teşebbüs”, “Mala zarar verme” ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden M.E. ve Ömer Faruk İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Ümit S., Hüseyin K., Vahap Ç., Necati Ç. ve Oğuz A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.