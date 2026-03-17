Karşıdan karşıya geçen kadın çöp kamyonunun altında kaldı
17.03.2026 11:58
Ataşehir'de ölümlü trafik kazası meydana geldi.
İstanbul Ataşehir'de belediyeye ait çöp kamyonu, karşıdan karşıya geçen kadına çarptı. Kamyon şoförü gözaltına alınırken kadın ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Necmettin Erbakan Caddesi'nde ilerleyen belediyeye ait çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının cenazesi, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazaya karışan çöp kamyonunun sürücüsü gözaltına alındı.
