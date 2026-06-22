Kayıp kedisini ararken ceset buldu
22.06.2026 16:35
Olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İstanbul Sarıyer'de metruk binada kaybolan kedisini arayan kadın, içeride erkek cesedi buldu.
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında iddiaya göre, kaybolan kedisini çevrede arayan bir kadın metruk binaya girdi. Kadın bu sırada binanın içinde ceset buldu.
İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, erkeğe ait olan cesedin çürümeye başladığı tespit edildi.
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi işlemleri ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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