Kayıp kedisini ararken ceset buldu

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında iddiaya göre, kaybolan kedisini çevrede arayan bir kadın metruk binaya girdi. Kadın bu sırada binanın içinde ceset buldu.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, erkeğe ait olan cesedin çürümeye başladığı tespit edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi işlemleri ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.