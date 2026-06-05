Kazadan kurtuldu, kavgada öldü

Sultangazi 'de iddiaya göre, 34 GG 502 plakalı araçta bulunan Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani, seyir halindeki başka bir otomobille çarpıştı. Kazanın ardından araçlardan inen taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Fakhani ailesi kaza yaptıkları araçtaki kişiler tarafından bıçak ve sopalarla saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Kavgada yaralanan baba Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Olayda 4 yerinden bıçaklanan Baran Fakhani yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yerinden bıçaklanan Barış Fakhani ile kafasından yaralandığı belirlenen baba Hakim Fakhani'nin ise tedavisi sürüyor. Öte yandan olayda hayatını kaybeden Baran Fakhani'nin 2 ay sonra evleneceği öğrenildi.

KAVGA KAMERADA

Çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir şüphelinin bıçakla tartıştığı kişiye saldırdığı anlar yer aldı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.