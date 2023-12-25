Kediye taş atıp videoya çeken 2 kişiye para cezası (İstanbul Haberleri)

İstanbul Kağıthane'de kediye taş atıp videoya çektiği belirlenen 2 kişiye toplam 4 bin 544 lira ceza kesildi.

Kediye taş atıp videoya çeken 2 kişiye para cezası

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin kediye taş attığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerde, Merkez Mahallesi'nde mobilyacı olarak faaliyet gösteren iş yerinde beraber çalıştığı belirlenen A.Y. ile F.A. polis ekiplerince yakalandı.

Kediye taş atan A.Y. ile bu sırada görüntü çeken F.A'ya, Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 4 bin 544 lira para cezası uygulandı.

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