Kendi kullandığı TIR'ın altında kalıp hayatını kaybetti
01.12.2025 14:29
İHA
TEM Otoyolu'nda bariyer ve beton duvara çarpan TIR sürücüsü çarpmanın etkisiyle araçtan düşen sürücü, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde meydana gelen kazada Yahya Aydın hakimiyetindeki konteyner yüklü TIR, kontrolden çıkarak demir bariyere ve beton duvara çarptı. Kazanın şiddetiyle araçtan düşen sürücü Aydın, TIR'ın altında kaldı.
İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine sevk edildi. Sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
