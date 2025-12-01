Kendi kullandığı TIR'ın altında kalıp hayatını kaybetti

İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine sevk edildi. Sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

