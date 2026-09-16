Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Esenyurt'ta yakalandı

Şahıs, ülkesine gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

15 Eylül'de Esenyurt'ta bir adrese düzenlenen operasyonda Ion Rusu yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın işlemleri bittikten sonra ülkesine gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, Moldova yetkili makamları tarafından " Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Ion Rusu isimli şahsın Esenyurt'ta olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uluslararası seviyede aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı müşterek bir çalışma yürüttü.

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