Kırmızı ışıkta geçmek istemişti. Otomobil çarptı, hayatını kaybetti

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Gahryman Shakirov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Shakirov’un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre yayalara yanan kırmızı ışığı dikkate almadan yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Gahryman Shakirov’a, H.B. idaresindeki araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç, daha sonra B.O. idaresindeki aracın altında kaldı.

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