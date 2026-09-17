Kırmızı ışıkta geçmek istemişti. Otomobil çarptı, hayatını kaybetti
17.09.2026 15:57
İki aracın sürücüsü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
İstanbul Fatih'te yayalara yanan kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışırken iki aracın art arda çarptığı genç hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.30’da Fatih Aksaray Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre yayalara yanan kırmızı ışığı dikkate almadan yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Gahryman Shakirov’a, H.B. idaresindeki araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç, daha sonra B.O. idaresindeki aracın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Gahryman Shakirov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Shakirov’un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazaya karışan sürücüler, ifadeleri alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
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