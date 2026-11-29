Kız çocuklarını takip edip taciz ediyordu, Esenyurt'ta yakalandı
29.11.2026 02:10
Kız çocuklarını takip edip taciz ediyordu. Esenyurt'ta yakalandı
Esenyurt'ta bisikletle kız çocuklarını takip edip taciz ettiği belirlenen şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve konuya ilişkin şikayetler üzerine başlatılan çalışmalarda, kız çocuklarına yönelik taciz olaylarının şüphelisi tespit edildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda, daha önce de benzer suçtan adli kaydı bulunduğu belirlenen T.T. (28) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan T.T.'nin temmuz ayında da bir kızı taciz ettiği ve kızın babası tarafından dövüldüğü anlar da kamera kaydına yansımıştı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında tahkikat işlemleri devam ettiği belirtildi.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.