Klima hırsızlarına gözaltı
25.11.2025 13:11
AA
İstanbul Başakşehir'de iş yerinden klima ve parçalarının çalınmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine gelen bazı şüpheliler, kepenkleri açarak çok sayıda yeni klima, klima motoru ve parçalarını alarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerden birinin H.K. olduğunu belirledi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde bir adreste çalınan klima ve parçalarının satışa konulduğunu tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonda H.K. ve adreste bulunan şüpheliler N.T. (43), E.C. (32) ile E.C.'yi (31) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
