“Kocamla beni mi aldatıyorsun” dedi, genç kızı defalarca bıçakladı

Esenyurt'ta akli dengesi yerinde olmadığı ve kıskançlık krizine girdiği iddia edilen şüpheli kadın dehşet saçtı.

Eşini iş yerine kadar takip ettikten sonra şüpheli kadın, kadın dükkanda çalışan genç kızla “Kocamla beni mi aldatıyorsun” diyerek tartışmaya başladı.

Genç kız, kadına "Kocanı tanımıyorum" dese de tartışma giderek alevlendi ve yanında 4-5 yaşlarındaki kız çocuğuyla birlikte dükkandan ayrılan şüpheli kadın, bir süre sonra bıçakla iş yerine geri geldi.

Şüpheli kadın, genç kızı 3 yerinden bıçakladı. Olay yerine gelen koca karısını sakinleştirmeye çalışırken, kadın bu seferde kocasını tokatlamaya başladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, saldırgan kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

Aynı şüpheli kadının daha önce de kıskançlık nedeniyle başka insanlara da saldırdığı öğrenildi.