Kontrolden çıkan forklift evin bahçesine uçtu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 32 yaşındaki Fahri İ.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaptı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Suni çim taşımak için forkliftle seyir halinde olan Fahri İ., yokuşlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan forklift yol kenarında bulunan bir evin bahçesine uçtu.

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