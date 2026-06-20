Kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçtu

İstanbul Çekmeköy'de bir araç bariyerleri aşıp yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kazada iki kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç , iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerleri aşıp yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı.

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