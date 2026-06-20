Kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçtu
20.06.2026 09:09
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul Çekmeköy'de bir araç bariyerleri aşıp yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kazada iki kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Ömerli-Şile yolu Üsküdar istikametinde trafik kazası meydana geldi.
Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerleri aşıp yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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