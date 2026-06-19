Küçükçekmece'de binada yangın. 10 kişi hastanelik oldu

İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çatısında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 10 kişi ile yüksekten atlayan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de Atakent Mahallesi 4. Cadde'de bulunan, 9 bloktan oluşan sitedeki 11 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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