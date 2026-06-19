Küçükçekmece'de binada yangın. 10 kişi hastanelik oldu
19.06.2026 16:49
Son Güncelleme: 19.06.2026 17:23
İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çatısında yangın çıktı.
İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çatısında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 10 kişi ile yüksekten atlayan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Küçükçekmece'de Atakent Mahallesi 4. Cadde'de bulunan, 9 bloktan oluşan sitedeki 11 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Dumandan etkilenen 9 kişi ile birinci kattan atlayan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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