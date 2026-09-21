Küçükçekmece'de yıkılan binanın molozları iş makinesinin üzerine düştü. Operatör ölümden döndü

Olay, Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde riskli yapı olduğu gerekçesiyle yıkımına başlanan çok katlı bir binada çalışma yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmi çökme yaşandı.

Yıkım işlemini gerçekleştiren iş makinesinin üzerine, binanın üst katlarından kopan beton parçaları ve moloz yığınları devrildi.

Beton blokların altında kalan iş makinesinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araç içerisinde bulunan operatör şans eseri kazayı yara almadan atlattı.