Küçükçekme'de iş merkezinin otoparkındaki elektrikli araç yandı. Çalışanlar tahliye edildi

Olay, Kanarya Mahallesi 1. Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 4 katlı iş merkezinin kapalı otoparkında meydana geldi. Elektrikli otomobil park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İş merkezi çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İş merkezinde çalışanlar tahliye edilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan elektrikli araç itfaiye ekiplerinin kullandığı özel bir örtü ile havasız bırakıldıktan sonra söndürme işlemi gerçekleştirildi.

İş merkezindeki dumanlar tahliye edilinceye kadar çalışanlar dışarıda bekletildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araç çekici yardımıyla otoparktan çıkartıldı.