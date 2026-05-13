Kurbanlık dana kaçtı trafik karıştı
13.05.2026 14:33
Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala İstanbul'da hayvan pazarları kuruldu. Kurbanlıklardan bir tanesiyse dün gece kaçıp D-100 karayoluna girdi.
Avcılar Cihangir Mahallesi'nde gece saatlerinde kurban pazarına yerleştirilmek üzere araçtan indirilen büyükbaş hayvan, sahibinin elinden kurtularak kaçtı.
Kaçan kurbanlığın D-100 kar yoluna girmesi trafikteki sürücüler cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Kayıtlarda, kurbanlığın trafiğin ortasında kalması ve seyir halindeki araçların arasında koşması yer aldı.
