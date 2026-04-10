Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 araç birbirine girdi
10.04.2026 15:42
Kaza nedeniyle otoyolda geniş güvenlik önlemleri alındı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda şiddetli dolu yağışıyla beraber 3 araç zincirleme kazaya karıştı.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Fenertepe mevkiinde meydana geldi.
Etkili olan dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halindeki araçlar kontrolden çıkarak birbirine çarptı. Araçların karıştığı kazada çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kazada herhangi bir yaralanma olmadığını belirledi.
