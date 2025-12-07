Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza
07.12.2025 16:31
DHA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarındaki boş araziye uçarak devrildi. Kazanın ardından minibüste yangın çıktı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören Mevkii'nde meydana geldi.
Sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarında bulunan boş araziye uçarak devrildi.
Kazanın etkisiyle minibüs kısa sürede alev alev yanmaya başladı.
Yoldan geçen vatandaşların alevleri söndürmeye çalıştığı yangında ihbar üzerine bölgeye itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle otoyolda trafik akışı kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı.
