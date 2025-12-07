Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza

Yoldan geçen vatandaşların alevleri söndürmeye çalıştığı yangında ihbar üzerine bölgeye itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle otoyolda trafik akışı kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

