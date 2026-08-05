Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yangını. Alevler tarım arazisine sıçradı
05.08.2026 13:46
Alevler tarım arazisine de sıçradı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul Çatalca mevkisinde bir TIR'da yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Çatalca Nakkaş mevkiinde bir TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler tarım arazisine de sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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