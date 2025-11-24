Kuzey Marmara'da araç yangını

Yangın, saat 08:30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye kavşağında çıktı.

Seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü aracın ön kısmından duman çıktığını görünce aracı emniyet şeridine çekerek indi. Kısa sürede büyüyen yangın aracın her tarafını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.