Kuzey Marmara'da feci kaza. Aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti

Sarıyer'de Kuzey Marmara Otoyolu 'nun Uskumruköy mevkisinde nakliye kamyonu ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 çocuğun kardeş olduğu belirlendi.

Kaza, 16 Ağustos Pazar günü saat 12.45 sıralarında Edirne istikametinde meydana geldi.

Emrullah A. yönetimindeki nakliye kamyonu ile içinde 8 kişinin bulunduğu hafif ticari araç , henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrulurken, araçtakiler yaralandı.

ÖLEN ÇOCUKLARIN KARDEŞ OLDUĞU BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hafif ticari araçta bulunan Yusuf İçen, Mehmet Ali İçen ve Ecrin İçen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 3 kardeşin annesi Sözdar İçen ve babası Yasin İçen ağır yaralandı. Aynı araçta bulunan Ruken K. (15), Hacer K. (23) ve Şehmuz K. (26) olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"FRENE BASTIM AMA DURAMADIM"

Kazanın ardından kamyon şoförü Emrullah A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Emrullah A.’nın jandarmadaki ilk ifadesinde, "Görmedim, frene bastım ama duramadım" dedi. Kamyon şoförü adliyeye sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun bazı şeritleri ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılması ve ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor.