Lastikçilerde 'Kış Lastiği' yoğunluğu
15.11.2025 16:46
DHA
İstanbul'da, ticari taşıtlar için 15 Kasım itibarıyla uygulanacak olan kış lastiği zorunluluğu nedeniyle lastikçilerde yoğunluk oluştu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 15 Kasım itibariyle başlayan ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 15 Nisan'a kadar devam edecek. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.
Araç sahipleri lastikçilerdeki değişimler için randevu oluşturarak, kış lastiği değişimlerine başladı. 15 Kasım itibarıyla kış lastiği takmayan ticari araçlara 5 bin 856 lira cezai işlem uygulanacak.
