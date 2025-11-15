Lastikçilerde 'Kış Lastiği' yoğunluğu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 15 Kasım itibariyle başlayan ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 15 Nisan'a kadar devam edecek. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.