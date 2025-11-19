Maltepe'de korkutan yangın
19.11.2025 14:33
DHA
İstanbul Maltepe'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Yangın saat 12.15 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Halit Bey sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binanın çatısında hasar meydana geldi.
Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.