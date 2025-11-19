Maltepe'de korkutan yangın

Yangın saat 12.15 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Halit Bey sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binanın çatısında hasar meydana geldi.

Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.