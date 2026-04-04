Maltepe'de uyuşturucu operasyonu. Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında operasyon yapıldı.

Maltepe'de şüpheli olduğu ve uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen 2 adres ve 1 araç takibe alındı.

Teknik ve fiziki takiplerin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda adreslerde ve araçlarda yapılan aramada 93 bin 100 adet ecstasy hap, 1 kilo 430 gram kokain, 22 gram marihuana, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ile 50 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüphelinin mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.