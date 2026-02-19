Market alışverişinden dönen yaşlı kadının acı ölümü
19.02.2026 11:45
İstanbul Beylikdüzü’nde market alışverişinden dönen yaşlı kadına servis minibüsü çarptı. Yaşlı kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Beylikdüzü ilçesi Dereağzı Mahallesi’nde market alışverişinden dönen 80 yaşındaki Şükran Poyraz karşıdan karşıya geçmeye çalışırken seyir halindeki servis minibüsü altında kaldı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koşup sağlık ekibi çağırdı. Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Poyraz’ın cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
