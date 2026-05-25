Markette ürün değiştirme kavgası. Çalışana silah çekti
25.05.2026 21:10
Son Güncelleme: 25.05.2026 21:19
Başakşehir'de ürün değiştirmek isteyen kadının kocası ile market çalışanı arasında kavga çıktı.
İstanbul'da ürün iadesinin kabul edilmemesi nedeniyle markette kavga çıktı. Kavgada bıçak ve silah çekildi.
İstanbul Başakşehir'de bir markette iddiaya göre, bir kadın aldığı ürünü değiştirmek istedi ancak market çalışanları bunu kabul etmedi.
Yaşanan tartışmanın ardından kadın, olay yerine eşini çağırdı. Markete gelen kadının eşi ile çalışanlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Olayda market çalışanı şahsa bıçak çekerken, şahıs da çalışana silah çekti. Olayda bir çalışan da darbedildi.
İkili arasında yaşanan arbede anları hem güvenlik kameralarına hem de cep telefonu kameralarına yansıdı.
